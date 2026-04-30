В Ставрополе двое рабочих погибли на стройке

29 апреля 2026 года в Ставрополе на строительной площадке многоэтажного жилого дома погибли два рабочих, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Оба мужчины упали с восьмого этажа вместе с выносной платформой, предназначенной для приема строительных материалов. Инцидент произошел утром на стройке по улице Андрея Голуба, в Промышленном районе города, в югозападной части краевой столицы.

Главной причиной трагедии следствие и надзорные органы называют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. По предварительным данным, выносная площадка оказалась недостаточно жестко закрепленной и не была обеспечена надежной системой фиксации на фасаде. Когда рабочие 53 и 47 лет находились на платформе при разгрузке материалов, конструкция внезапно сорвалась и рухнула с высоты около 24–25 метров, после чего оба погибли на месте. Следственный комитет Ставропольского края уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), что в статистике ведомства фигурирует как одна из типичных причин фатальных происшествий на стройках.

В 2025 году прокуратура Промышленного района уже проводила проверки по другим инцидентам с высоты, включая гибель работника, упавшего с высоты строящегося объекта, что подчеркивает системность рисков на местных площадках.

В прессслужбе СУ СК РФ по региону дополнительно разъяснили, что по факту произошедшего проведут комиссионную проверку с техникамиэкспертами и оценят, как именно нарушали требования безопасности при установке выносной платформы. В 2026 году в Ставропольском крае уже фиксируются десятки проверок строительных объектов по делам о нарушении правил безопасности, и это происшествие с двумя погибшими строителями добавляет еще один случай в статистику смертельных инцидентов на высоте.

Станислав Маслаков