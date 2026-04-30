Сочи вошел в топ-3 направлений для отдыха с детьми в мае

Сочи вошел в число наиболее востребованных направлений для семейного отдыха в мае 2026 года, заняв второе место в соответствующем рейтинге. Исследование подготовил российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» на основе анализа пользовательских запросов и оформленных заявок.

Согласно опубликованным данным, лидером по количеству бронирований стал Санкт-Петербург, на который пришлось 12% всех поездок с детьми. Вторую позицию занял Сочи с долей 9%, третье место досталось Москве, набравшей 7% бронирований. Таким образом, курорт на Черном море подтвердил устойчивый интерес со стороны семейных туристов в период майских праздников.

В перечень наиболее популярных направлений также вошли Казань, Ялта, Краснодар, Кисловодск, Калининград и Анапа. Замыкает десятку лидеров Геленджик. Все перечисленные города традиционно востребованы у туристов, планирующих поездки с детьми, благодаря развитой инфраструктуре, доступности размещения и разнообразию досуговых возможностей.

По оценке сервиса, средняя продолжительность поездки в Сочи в мае составляет шесть ночей. При этом средняя стоимость размещения на курорте достигает 3,5 тыс. руб. за ночь. Для сравнения, в Краснодаре туристы в среднем бронируют проживание на две ночи с оплатой порядка 4,9 тыс. руб. за сутки, в Анапе — на пять ночей при стоимости 2,9 тыс. руб. за ночь, а в Геленджике — также на пять ночей с ценой около 4,2 тыс. руб. за ночь.

Эксперты отмечают, что май остается одним из наиболее удобных периодов для семейных путешествий благодаря сочетанию благоприятных погодных условий и длительных выходных. В это время традиционно увеличивается спрос на поездки внутри страны, в том числе на курорты юга России.

Ранее сервис «Твил.ру» публиковал рейтинг направлений, популярных среди туристов в апреле 2026 года, где жилье расположено вблизи парков и лесных зон. В этом сегменте Сочи также вошел в число лидеров, что дополнительно подтверждает высокий уровень интереса к курорту со стороны путешественников, ориентированных на комфортный и спокойный отдых.

Мария Удовик