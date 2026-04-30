На помощь в ликвидации ЧС в Туапсе отправилась делегация из Новороссийска

Сотрудники администрации, спасатели и неравнодушные жители Новороссийска уехали в Туапсе для оказания помощи в ликвидации последствий атаки беспилотников. Об этом сообщил Андрей Кравченко.

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Мэр Новороссийска заявил, что делегация в составе 50 человек выехала в Туапсе в три часа ночи 30 апреля. До этого содействие в ликвидации возгорания в Туапсе оказывали пожарные Новороссийска.

София Моисеенко