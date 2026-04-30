Суд отклонил жалобу «СПК» к министерству Ставрополья о выкупе зданий за 66,6 млн

Апелляционная инстанция Арбитражного суда Ставропольского края отклонила жалобу ООО «Ставропольский пляжный корпус» и подтвердила законность отказа министерства в предоставлении в собственность компании шести нежилых зданий, расположенных в Сочи. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Основанием для разбирательства послужило письмо министерства имущественных отношений Ставропольского края, в котором ведомство отказало заявителю в приватизации объектов. Истец требовал признать этот отказ незаконным и обязать министерство заключить договор купли-продажи зданий по цене их рыночной стоимости в размере более 66,6 млн руб.

По данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО «СПК» действует с апреля 2017 года и работает в сфере гостиничного бизнеса в Сочи. В 2025 году выручка компании составила 116,3 млн руб., что на 5% ниже показателя 2024 года. При этом чистая прибыль выросла на 38,5% и достигла 45,5 млн руб., что говорит об улучшении маржинальности. Финансовая устойчивость оценивается как нормальная с высокой долей собственного капитала.

В иске фигурировали здание проходной, приморский пляжный корпус, здания аэрарий, лодочной станции и склада для хранения пляжных принадлежностей. Истец настаивал, что министерство обязано принять решение об условиях приватизации в пятидневный срок со дня вступления решения в законную силу и направить подписанный проект договора купли-продажи в десятидневный срок.

В акте проверки, на который ссылалось ведомство, указывались недочеты, которые общество не устранило. По итогам рассмотрения спора суд первой инстанции отклонил требования ООО «СПК». Апелляционная инстанция оставила решение от октября 2025 года без изменения, а жалобу заявителя — без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента принятия. Стороны могут обжаловать его в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.

Константин Соловьев