«Укрощение строптивой», Сергей Трофимов и саундтреки при свечах

На длинных выходных жителей и гостей Краснодара ожидает разнообразная культурная программа. В городских концертных залах и ресторанах выступят популярные хип-хоп и рок-артисты, а в театрах покажут постановки на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Какие концерты посетить

30 апреля в 19:00 в «Порту 219» состоится концерт рок-группы Neverlove. Артисты выступят в Краснодаре со своими лучшими хитами в рамках своего тура Last Tour.

Стоимость билетов — от 2200 рублей (16+)

1 мая в 18:00 в «Кроп Арене» выступит хип-хоп и рэп-исполнитель Pepel Nahudi. Поклонники смогут услышать новые песни и знакомые хиты Edm, One Call, Santa Maria, Huyomayo и другие.

Стоимость билетов — от 1400 рублей (16+)

1 мая в 19:00 в ДК ВОГ состоится концерт фламенко с участием Дарьи Самойленко и коллектива Amigos Del Flamenco. Согласно описанию мероприятия, дуэт звезд фламенко представит совместную программу в рамках фестиваля «Южное фламенко». Зрителей ждет путешествие в мир аутентичной Испании.

Стоимость билетов — от 700 рублей (12+)

1 мая в 19:00 в «Порту 219» выступит хип-хоп и рэп-исполнитель Booker, который приедет в Краснодар со своим большим туром, полностью новой программой и презентует поклонникам альбом «Время колокольчиков».

Стоимость билетов — от 2500 рублей (12+)

2 мая в 17:00 в ресторане «Мишкин & Мишкин» состоится концерт рэпера Fortuna 812. Артист выступит со своими лучшими песнями и исполнит новые.

Стоимость билетов — от 2700 рублей (16+)

3 мая в 19:00 в ДК железнодорожников состоится концерт Сергея Трофимова. Слушателям представится возможность насладиться многогранным творчеством артиста, где найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 5500 рублей (12+)

Какие спектакли посмотреть

30 апреля, а также 1, 2 и 3 мая в Театре «Мой» покажут трагикомедийное представление «Жизнь Человека». Пьеса рассказывает о судьбе обобщенного человека, показывая основные этапы его жизни от рождения до смерти. Противостояние Человека и некой таинственной силы, олицетворяющей судьбу, рок или высшие силы, которые управляют его жизнью, говорится в описании к постановке.

Стоимость билетов — от 1600 рублей (16+)

30 апреля в 20:00 в театре Veritas представят драматический спектакль под названием «Пиковая дама». Жителей и гостей Краснодара приглашают на спектакль-разговор о так и не найденном секрете счастливой жизни. О смысле жизни. И о том, кем и каким становится человек, который потерял надежду и Бога внутри себя.

Стоимость билетов — от 1000 рублей (16+)

1 мая в 18:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко покажут постановку Государственного балета Кубани «Екатерина Великая». Это история о том, как скромная немецкая принцесса сумела стать настоящей русской императрицей. Организаторы обещают, что перед зрителями предстанет история Женщины и Царицы, которая в памяти России осталась Екатериной Великой.

Стоимость билетов — от 300 рублей (6+)

1 и 2 мая в Театре драмы им. М. Горького покажут комедийную постановку «Укрощение строптивой». Как сказано в описании к представлению, классическая история битвы неукротимых характеров — своенравной Катарины и авантюрного Петруччо — в постановке Даниила Безносова превращается в яркий, динамичный карнавал и одновременно — в гимн женщине.

Стоимость билетов — от 700 рублей (16+)

3 мая в 12:00 в Театре Защитника Отечества зрителям представят детский спектакль под названием «Поцелуй принцессы». Как говорится в описании, принцессу сказочного королевства похитили, хитрые жабы придумали коварный план: выдать ее замуж. Но храброе сердце оловянного солдатика никак не может допустить, чтобы заговор воплотился, ведь он сам давно влюблен в принцессу.

Стоимость билетов — от 350 рублей (6+)

3 мая в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут комедийную постановку «Примадонны». Это история о том, как обладательница многомиллионного состояния Флоренс Снайдер из города Йорк разыскивает детей своей сестры из далекой Англии — Макса и Стива. Не исключено, что они могут унаследовать большую часть ее состояния. Как после такого объявления вмиг не найтись потерянным родственникам? Они тут же появляются в богатом доме, становятся центром внимания давно забытых кузин, тетушек и дядюшек, ловко крутят интриги и, лавируя между правдой и ложью, чуть не оказываются в тюрьме, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 500 рублей (18+)

Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров вышел военный фильм «Литвяк». Это история о 21-летней Лидии Литвяк, которая служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых сложных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов.

Стоимость билетов — от 720 рублей (16+)

Краснодарцы могут посмотреть семейный и приключенческий фильм под названием «Моя собака — космонавт». Согласно описанию к кинокартине, на дворе 1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

Стоимость билетов — от 470 рублей (6+)

Для юных жителей Краснодара в кинотеатрах показывают мультфильм, продюсером которого является Хаяо Миядзаки, «Возвращение кота». По сюжету, школьница Хару спасает загадочного котика из-под колес автомобиля и вскоре узнает, что он принц Кошачьего королевства. Кошачий король в благодарность повелевает сделать девочку невестой его сына. Попав в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, Хару рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 470 рублей (6+)

На экраны выходит спортивная драма «Бой со зверем». Дэниэл Макферсон и Рассел Кроу — в спортивной драме про решающую схватку за чемпионство MMA. Это история о том, как бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата Мэлона. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой — жестокую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна.

Стоимость билетов — от 720 рублей (18+)

Краснодарцы также могут посмотреть на больших экранах драматический фильм под названием «Грация». По сюжету, Мариано Де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить ее вновь. Мариано — президент Италии и готовится покинуть пост, но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. Общество и окружение замерли в напряженном ожидании, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 610 рублей (18+)

Куда сходить еще

30 апреля в 19:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко запланировано шоу «Великие саундтреки от Людовико Эйнауди до Marvel при свечах». Как говорится в описании к мероприятию, полюбившийся многим симфонический оркестр Orchestra of New Time порадует своих зрителей масштабным симфоническим шоу в сиянии нескольких тысяч свечей.

Стоимость билетов — от 2000 рублей (18+)

1 мая в 19:00 в ДК железнодорожников состоится выступление комедийной артистки Ольги Малащенко. В своих стендап-представлениях она совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы.

Стоимость билетов — от 1500 рублей (18+)

1 мая в 21:00 в баре «Оборотень» зрителям представят юмористическое шоу Grand Stand-up. Организаторы обещают, что это шоу — это идеальный выбор на вечер для тех, кто ценит острый юмор, неожиданные повороты мысли и смех до слез.

Стоимость билетов — от 400 рублей (18+)

