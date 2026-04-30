На КИФе назвали перспективные инструменты партнерского финансирования

Проектное финансирование жилья и паевые инструменты инвестирования в недвижимость заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Александр Аксаков, выступая на сессии «Исламский банкинг в России: от эксперимента к стандартам и масштабированию» Кавказского инвестиционного форума, назвал одними из наиболее перспективных инструментов проектного финансирования.

«Особенно высокую роль партнерского финансирования мы видим в B2B-сегменте. В текущих условиях бизнесу нужны не просто деньги, а механизмы, в которых доходность связана с результатом проекта, а риски распределяются между участниками более сбалансированно. Исламские банки демонстрируют финансовую стабильность, в том числе и в кризисные времена», — пояснил господин Аксаков.

Он подчеркнул, что для движения российского рынка по пути партнерского финансирования необходимо выработать правила и стандарты.

«Ключевой вызов — найти баланс между природой партнерского финансирования и требованиями российского законодательства. Именно стандарты сейчас являются основным условием для появления первых масштабируемых сделок: рынок ждет допустимой правовой модели, определение рамок в области налогообложения, правовой обвязки, учета и границ применения инструмента. Пока этого нет, каждая сделка остается ручной сборкой. Для банковского сектора с его высокой степенью регулирования это означает медленный рост рынка и высокие транзакционные издержки», — отметил Александр Аксаков.

