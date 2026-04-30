Банк Дом.РФ профинансирует проект по созданию единой зоны катания в горах Сочи

Банк Дом.РФ профинансирует строительство двух канатных дорог, площадок для канатных станций, а также горнолыжных трасс на территории Красной Поляны. Как сообщил заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Александр Аксаков в ходе Кавказского инвестиционного форума, проект позволит в будущем создать единую зону катания горнолыжных курортов Сочи.

«Соединение трасс Красной Поляны с курортом ПАО "Газпром" планируется на отметке 2335 метров, после завершения строительства канатных дорог и трасс со стороны курорта ПАО "Газпром". Банк кредитует проект в сумме 2,8 млрд руб.»,— пояснил господин Аксаков.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2028 год. Проект включает в себя строительство двух пассажирских подвесных двухсекционных канатных дорог с 10-местными кабинами. Общая протяженность канатных дорог составит 974 м, общая пропускная способность — 1500 чел./час. Также будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью 1,6 км, уровень сложности — синий.

