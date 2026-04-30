Через реку Утка на Среднем Урале после разрушения моста сегодня откроют объезд

Сегодня в районе поселка Перескачка будет открыт объезд через реку Утка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это временное решение было подготовлено после повреждения моста паводком.

«Поврежденный мост будем капитально ремонтировать, идет разработка проектной документации»,— сказал глава региона.

Дорожные рабочие приступили к обустройству временного объезда к 11 апреля.

Паводковые воды частично разрушили мост через реку Утка на 8 км подъезда к поселку Перескачка от дороги Битимка — Первомайское в начале апреля. В связи с этим движение для грузового и пассажирского транспорта на участке было запрещено. По данным властей, на участке ранее действовали ограничения по весу и скорости, однако водители большегрузов их нарушали.

Ирина Пичурина