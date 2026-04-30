Еще один «Город воинской доблести» появился в Ленобласти

Ивангород в Ленинградской области стал «Городом воинской доблести». Парламентарии региона сразу в трех чтениях приняли законопроект о присвоении населенному пункту этого почетного звания.

«Это высокое звание будет присвоено Ивангороду в целях увековечения ратной доблести жителей городов Нарвы и Ивангорода в защите своего Отечества»,— заявили депутаты.

Теперь в Ивангороде должна появиться соответствующая званию стела. Ее установят за счет регионального бюджета.

Матвей Николаев