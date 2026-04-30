В Ленобласти на 119% вырос запуск проектов элитного жилья

В первом квартале 2026 года в Ленинградской области запуск проектов элитного жилья вырос на 119%. Об этом сказано в в аналитическом обзоре ГК «Сумма элементов», пишет ТАСС.

В Ленобласти почти на 120% выросл запуск проектов элитного жилья

В Ленобласти почти на 120% выросл запуск проектов элитного жилья

Всего в российских регионах запуск проектов элитного жилья за первый квартал вырос почти в пять раз — на 486%, отметили в группе компаний. Наибольшее увеличение случилось там, где строительная активность до этого была не очень высокой.

«Структура запусков сместилась в сторону дорогих сегментов: запуск проектов элитного жилья увеличился на 486%, бизнес-класса — на 364%, комфорт-класса — на 67%, тогда как сегмент типового жилья показал минимальный рост — всего 6%»,— подчеркивают аналитики.

Ленинградская область, по их мнению, относится к типу регионов РФ с традиционно высокими объемами строительства.

Матвей Николаев