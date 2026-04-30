В Зеленокумске водитель без прав врезался в опору газовой трубы

В Зеленокумске местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2109 врезался в опору газовой трубы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительной информации, 34-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала на правую обочину, после чего врезалась в металлическую опору. В результате ДТП водителя госпитализировали в больницу Зеленокумска с переломами ребер и голени.

Как установили автоинспекторы, стаж вождения у мужчины составляет менее года. За это время его дважды привлекали к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, и он был лишен водительских прав. В этот раз водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него собран материал по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортом в состоянии опьянения, лишенным прав). Данная статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

