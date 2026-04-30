В Ростовской области сегодня состоятся 43 выжигания сухой растительности

В Ростовской области за прошедшие сутки ликвидировали семь техногенных пожаров, в которых погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Кроме того, было ликвидировано одно загорание сухой растительности и три дорожно-транспортных происшествия. За сутки МЧС привлекли 120 человек и 30 единиц техники. На сегодня, 30 апреля, запланированы 43 выжигания сухой растительности в 13 муниципалитетах.

