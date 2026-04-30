Житель Волгоградской области ранен осколком при атаке БПЛА на регион

Житель Алексеевского района Волгоградской области получил осколочное ранение в результате атаки вражеских БПЛА на регион. Сегодня ночью силы Минобороны РФ уничтожили 189 БПЛА над 14 субъектами РФ, сообщили в ведомстве.

Волгоградца ранило осколками после атаки беспилотника

Волгоградца ранило осколками после атаки беспилотника

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, атаке украинских беспилотников подверглись Алексеевский и Ольховский районы. В первом поврежден частный дом. Житель второго госпитализирован с ранением ноги.

Предварительно, иных повреждений и возгораний не зафиксировано. Пострадавших больше нет.

Марина Окорокова