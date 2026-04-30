Подачу воды в Зернограде восстановили после ночной аварии на насосных станциях

В Зернограде прошедшей ночью произошло аварийное отключение подачи воды. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент случился в 00:14 на насосной станции НС-2 из-за неисправности на задвижке. В результате были остановлены насосные станции под номерами №№1, 2, 3 и 4. Сотрудники ответственной организации — ГУП РО «УРСВ» — завершили необходимые работы в 05:00 того же дня. Восстановление штатного режима водоснабжения, по заявлению организации, ожидается в течение трех часов.

Константин Соловьев