В Туапсе ликвидировали открытое горение на территории НПЗ

В Туапсе пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода. Как сообщили в МЧС России, добиться результата удалось после проведения эффективной пенной атаки, в ходе которой открытый огонь был полностью устранен на всех участках проведения работ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, важную роль в стабилизации обстановки сыграли оперативное наращивание группировки сил и средств, а также грамотное распределение подразделений по секторам тушения. Это позволило сосредоточить ресурсы на наиболее сложных направлениях и обеспечить координацию действий в условиях крупного промышленного пожара.

После ликвидации открытого горения работы на объекте продолжаются. Специалисты проводят проливку конструкций, контроль температурного режима и обследование отдельных участков для предотвращения повторного возгорания. Одновременно сохраняется контроль за прилегающей территорией и состоянием промышленной инфраструктуры.

Пожар на НПЗ произошел в ночь на 28 апреля после падения обломков беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших не было. Возгорание потребовало привлечения значительных сил пожарно-спасательных подразделений, экстренных служб и специализированной техники.

На фоне произошедшего в Туапсинском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Решение было принято для оперативного привлечения дополнительных ресурсов, ускорения восстановительных работ и координации действий всех задействованных служб.

Для контроля ситуации в город прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Накануне он провел заседание оперативного штаба, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий происшествия, защите населения и восстановлению нормальной работы городской инфраструктуры.

Мария Удовик