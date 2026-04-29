В Ставрополе прокуратура начала проверку после гибели двух рабочих

Прокуратура организовала проверку по факту гибели двух человек на стройке в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Инцидент произошел утром 29 апреля 2026 года на площадке по улице Андрея Голуба. По предварительной информации, причиной смерти двоих рабочих стало падение выносной платформы. Конструкция рухнула с высоты восьмого этажа. Правоохранители намерены установить обстоятельства случившегося и оценить, как на объекте соблюдались нормы охраны труда.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Ход следственных действий находится на контроле надзорного органа.

Константин Соловьев