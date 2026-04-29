Главные новости за 29 апреля. Кавказ

В садоводство Северного Кавказа вложат более 38 млрд руб. Инициативы запустят в пяти регионах СКФО. Они выйдут на полную мощность к 2033 году, добавив 9 тыс. т плодов и ягод ежегодно, а также создав не менее 2 тыс. рабочих мест.

На территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики планируется комплексное развитие туристско-рекреационной зоны — в селе Красный Курган будет построен новый курортный поселок.

Сербия выразила готовность покупать больше ставропольских удобрений. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с министром сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драганом Гламочичем на Кавказском инвестиционном форуме в МВЦ «МинводыЭКСПО».

Рост неэффективных расходов в бюджете Ставрополья стал ключевым итогом проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) края за 2025 год. Как выяснил «Ъ-Кавказ», аудиторы зафиксировали увеличение таких трат до 613,9 млн руб. против примерно 50 млн руб. годом ранее — более чем в 12 раз.

Власти Северной Осетии в рамках Кавказского инвестиционного форума заключили соглашение с компанией «Космос Отель Групп». Стороны договорились о совместной работе над развитием туризма и индустрии гостеприимства в регионе.