Власти Северной Осетии и «Сбербанк» подписали новое соглашение о развитии сервисов

Северная Осетия и «Сбербанк» в рамках Кавказского инвестиционного форума подписали соглашение о совместной работе. Документ предусматривает развитие направлений, которые касаются повседневной жизни граждан, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Сергея Меняйло Фото: соцсети Сергея Меняйло

Отмечается, что речь идет о внедрении безналичной оплаты проезда в транспорте. Кроме того, стороны планируют развивать современные финансовые сервисы в туризме и торговле.

«Главное, чтобы такие решения работали для людей: экономили время, делали привычные услуги удобнее и помогали развиваться экономике республики», — написал господин Меняйло.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что власти Северной Осетии в рамках Кавказского инвестиционного форума заключили соглашение с компанией «Космос Отель Групп».

Константин Соловьев