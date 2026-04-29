На ремонт больниц в Свердловской области выделят 3 млрд рублей

В 2026 году на ремонт медицинских учреждений в Свердловской области направят около 3 млрд руб. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в эфире ОТВ.

По ее словам, порядка 1 млрд руб. поступит из федерального бюджета, еще около 2 млрд руб. — из регионального. Средства будут направлены на обновление 121 объекта здравоохранения.

Кроме того, порядка 350 млн руб. направят на строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий. На обновление парка машин скорой помощи выделят около 400 млн руб.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новое приемное отделение городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева