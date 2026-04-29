Главные новости за 29 апреля. Сочи

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Для усиления мероприятий по сбору нефтепродуктов на побережье запланированы дополнительные инженерные работы, включая обвалку береговой линии и тампонирование водной поверхности.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Очистка территорий и акватории ведется в круглосуточном режиме с привлечением специалистов экстренных служб, спасательных подразделений и предприятий топливно-энергетического комплекса.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по объектам гражданской инфраструктуры в Туапсе могут повлечь серьезные экологические последствия. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания, посвященного вопросам обеспечения безопасности.

В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном рядом с территорией нефтеперерабатывающего завода. Возгорание произошло в ночное время, при этом пострадавших среди жителей удалось избежать благодаря ранее проведенной эвакуации.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» объявила о запуске нового регулярного маршрута Казань—Нальчик—Сочи. Начало выполнения рейсов запланировано на 2 мая. Перевозчик расширяет маршрутную сеть в преддверии высокого туристического сезона и усиливает транспортную доступность южных направлений.

В Сочи создадут добровольные народные дружины на базе территориальных общественных самоуправлений. Предполагается, что в летний период участники таких объединений будут проводить рейды в микрорайонах, направленные на выявление правонарушений и содействие поддержанию общественного порядка.