В Ставрополе возбудили дело из-за фиктивного брака для организации миграции

В Ставрополе полиция возбудила уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организации незаконной миграции) в отношении 37-летнего местного жителя с двойным гражданством и 40-летней жительницы краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как установило следствие, гражданин одной из стран Юго-Западной Азии попросил своего знакомого помочь оформить регистрацию временного проживания в упрощенном порядке. Знакомый пообещал организовать фиктивный брак с жительницей Ставрополя. Иностранец заключил брак с незнакомой женщиной, которую видел только один раз — в день регистрации. За услугу фигурантка получила от своего «супруга» 60 тыс. рублей. Расследование продолжается.

Константин Соловьев