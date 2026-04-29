На КИФ-2026 определили судьбу Северного обхода Ставрополя

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России» Анатолий Песенников и гендиректор АО «АВТОБАН-Инвест» Оксана Харченко подписали на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2026) трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства СК.

Форум проходит с 28 по 30 апреля 2026 года в Минеральных Водах на площадке «МинводыЭКСПО» и собрал свыше 5 тыс. участников из регионов России и 30 стран. Документ запускает реализацию крупных инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства, включая реконструкцию Северного обхода Ставрополя и третий этап Центра знаний «Машук» в Пятигорске.

Ставрополье давно нуждается в разгрузке трасс: ежедневно в краевой центр въезжают около 250 тыс. автомобилей, что создает пробки и тормозит логистику. Работы охватят 13 км дороги: расширят ее до четырех полос, построят три транспортные развязки и два мостовых перехода. Проектная документация уже завершается, а первый этап подъезда к аэропорту достроили ранее. Миндор края подчеркивает: промедление повысит стоимость проекта, ведь объем дорожных работ в регионе вырос с 21 млрд руб. в 2024 году до 24 млрд в 2026-м.

«Автобан-Инвест», в которой Сбербанк увеличил долю до 49,99% в декабре 2024 года, возьмет на себя ключевые обязательства по ГЧП. Это позволит перераспределить потоки пассажирского и грузового транспорта, создать удобные логистические цепочки и поддержать бизнес.

Владимир Владимиров назвал инвестиции в инфраструктуру основой устойчивого развития края. Губернатор пообещал помогать инвесторам на всех этапах: от финансирования до ввода объектов. Третий этап «Машука» расширит образовательные мощности центра и привлечет больше слушателей. После церемонии лидеры провели рабочую встречу, где обсудили сроки реализации и углубление партнерства.

КИФ-2026 уже принес Ставрополью семь соглашений в первый день, включая логистический центр в Шпаковском округе за 25 млрд рублей на 400 тыс. кв. м. Ранее власти анонсировали три крупных инвестдоговора, и их число растет. Форум подтверждает статус платформы для СКФО: в 2025 году на КИФ заключили 86 соглашений на 206,8 млрд руб.

Станислав Маслаков