Главного инженера торговой сети осудят за гибель ребенка в Новороссийске

Главный инженер новороссийского филиала торговой сети АО «Тандер» обвиняется в причинении смерти малолетнему по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Новороссийска утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего главного инженера торговой сети. Согласно материалам следствия, 16 июня 2025 года двухлетний ребенок, находясь на втором этаже торгового комплекса в сопровождении родителей, провалился в проем между полом и оконным остеклением. Ребенок упал, получив многочисленные травмы. От повреждений он скончался в этот же день.

Проем и доступ к нему не был огражден. По информации прокуратуры, предупреждающие знаки на участке также отсутствовали, в проектной документации торгового комплекса наличие проема не предусмотрено. Экспертные исследования установили многочисленные нарушения правил безопасности и эксплуатации здания.

По версии ведомства, главный инженер не обеспечил соблюдение требований закона и не проводил оценку безопасности здания. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новороссийска.

