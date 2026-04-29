На КИФ-2026 анонсировали запуск рейсов между Минводами и Сухумом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель совета директоров АО «РусЛайн» Наталия Кошевар подписали на Кавказском инвестиционном форуме соглашение о развитии авиасообщения, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства СК.

Форум проходит 28–30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах и собрал более 5 тыс. участников из 40 регионов России и 15 стран. Документ запускает регулярный рейс Минеральные Воды—Сухум—Минеральные Воды с 1 июня дважды в неделю на 50-местных самолетах Bombardier CRJ200.

Стороны договорились о совместной работе по внутренним и международным перевозкам из аэропортов края. Владимир Владимиров назвал проект стратегическим шагом для экономики региона: прямые рейсы усиливают транспортную доступность, стимулируют туризм, инвестиции и деловые связи. «Мы последовательно работаем, чтобы жители и бизнес получали больше возможностей для прямого сообщения с другими регионами России и зарубежными странами»,— подчеркнул губернатор.

«РусЛайн» активно расширяет маршрутную сеть в Сухум в 2026 году. Авиакомпания уже открыла продажи на рейсы Москва (Внуково)—Сухум с 2 апреля, Уфа—Сухум с 6 мая и Ханты-Мансийск—Сухум с конца апреля. Летнее расписание перевозчика предусматривает полеты в Абхазию до середины октября с ценами от 7200 руб. до 10 800 руб. в одну сторону по акциям. Новый маршрут из Минеральных Вод логично вписывается в эту сеть и использует пик туристического спроса на Черноморское побережье.

Аэропорт Минеральные Воды обслуживает свыше 2,5 млн пассажиров ежегодно и выступает ключевым хабом для Северного Кавказа. Рейс до Сухума сократит время в пути до 50 минут против 6–8 часов наземным транспортом через перевалы. Это повысит привлекательность Абхазии для ставропольцев: в 2025 году край посетили 1,2 млн туристов, а турпоток в Абхазию вырос на 15%. Для «РусЛайна» линия добавит 4000–5000 кресел в сезон при загрузке 75–80%, что соответствует средним показателям по курортным маршрутам компании.

Соглашение отражает тренд на восстановление авиасвязи с Абхазией после ограничений 2022–2024 годов. В 2026 году Сухум принимает рейсы из 12 городов России, пассажиропоток аэропорта Sukhum International Airport превысил 300 тыс. человек за первый квартал.

Александр Иванов