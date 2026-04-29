ЭROSA — бренд, основанный в 2023 году Олесей Токаревой и компанией «Рукето». Собственная производственно-аналитическая база в Москве имеет сертификацию GMP. Среди ключевых ингредиентов в средствах — решения на основе липосомированных пептидов и растительных активов, без синтетических отдушек, парабенов, силиконов, гликолей, сульфатных ПАВ. Дополнительное заявленное преимущество продуктов — воздействие на нейросенсорные рецепторы кожи. Бестселлеры: сыворотка с пептидами С3 с лифтинг-эффектом и несмываемая сыворотка для роста волос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЭROSA Фото: ЭROSA