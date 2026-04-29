В садоводство Северного Кавказа вложат более 38 млрд рублей

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Малика Шаматова объявила на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) о планах вложить свыше 38 млрд руб. в 16 новых садоводческих проектов на Северном Кавказе.

Эти инициативы запустят в пяти регионах СКФО и выйдут на полную мощность к 2033 году, добавив 9 тыс. тонн плодов и ягод ежегодно, а также создав не менее 2000 рабочих мест. Инвесторы выбрали СКФО из-за мягкого климата, высокой рентабельности и потенциала импортозамещения, что делает садоводство здесь особенно выгодным.

За пять лет площадь организованных плодово-ягодных насаждений в округе выросла на 20% — до 43 тыс. га, или 25% от общероссийского показателя. В 2025 году аграрии СКФО собрали рекордные 1 млн тонн плодов и ягод — в 2,2 раза больше, чем в 2021-м. Кабардино-Балкария лидирует: республика нарастила производство в 2,6 раза (с 284 тыс. до 746 тыс. тонн), а ее сады на 19,1 тыс. га занимают почти половину всех в СКФО после прироста на 4,8 тыс. га (+33%). Ставропольский край увеличил площади на 1,4 тыс. га (+23%) до 7,4 тыс. га, Северная Осетия — Алания удвоила их в 1,5 раза до 3,3 тыс. га (+1,1 тыс. га).

Семь проектов из 16 придут в Ставрополье: яблоневые и ореховые интенсивные сады плюс фруктохранилища. По три проекта намечены в Дагестане и Северной Осетии — Алании (фруктовые и фундуковые суперинтенсивные сады), два — в Карачаево-Черкесии (яблоневые сады), один — в Кабардино-Балкарии (яблоневый). Россельхозбанк уже поддержал отрасль: за годы работы банк профинансировал 357 проектов по плодам и ягодам, из них 57 в СКФО, выделив 5,2 млрд руб. только на округ. В 2024-м банк дал 3,5 млрд руб. по направлению, 2,2 млрд из них ушли садоводам Кавказа. Малика Шаматова подчеркнула лидерство СКФО в индустриальных садах: 25% всех российских приходится на округ.

Ранее на КИФ-2025 директор кабардино-балкарского филиала РСХБ Алим Сокуров говорил о 20,5 млрд руб. в 10–11 проектов с приростом 125 тыс. тонн, плюс 39 млрд в хранилища на 254 тыс. тонн. Общий портфель АПК СКФО к 2030–2031 годам превысит 192 млрд рублей, где растениеводство заберет 113 млрд. В Карачаево-Черкесии заложат 200 га садов, ожидая урожай яблок и груш в 34 тыс. тонн (+6% к 2025-му), а к 2030-му расширяют до 2,5 тыс. га.

