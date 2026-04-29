Роспотребнадзор контролирует качество воды в Геленджике на фоне ЧС в Туапсе

Специалисты Роспотребнадзора отслеживают качество морской воды в акватории Геленджика на фоне сложившейся чрезвычайной ситуации в Туапсе. Как сообщил мэр города Алексей Богодистов, вода в бухте чистая, загрязнения не обнаружены.

Мониторинговые группы работают вдоль всего побережья Геленджика. Алексей Богодистов заявил, что Роспотребнадзор осуществляет забор проб в 22 точках контроля, 13 из которых находятся в акватории бухты.

«Все пробы соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Ситуация под контролем»,— сказал мэр Геленджика.

В настоящее время в городе подготавливают пляжи к купальному сезону. Специалисты проведут обследование дна, пользователи пляжей обустроят соответствующую инфраструктуру.

София Моисеенко