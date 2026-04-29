В Туапсе начали поэтапное восстановление подачи воды после сбоя

В Туапсе восстановлено водоснабжение, в настоящее время проводится поэтапное заполнение систем и стабилизация давления в сетях. По мере завершения технологических процессов вода начнет поступать в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

По его информации, ранее приостановленное водоснабжение в ряде районов города, включая микрорайоны Звездный и Грознефть, а также село Кроянское, полностью восстановлено. Сейчас специалисты водоканала осуществляют наполнение системы, после чего будет обеспечено стабильное давление и подача ресурса конечным потребителям.

Параллельно ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Свет возвращен в дома и квартиры 402 жителей улиц Пушкина и Верхне-Кордонной. Вместе с тем около 130 потребителей на улице Кошкина по-прежнему остаются без электричества. Как уточняется, проведение восстановительных работ в данном секторе временно отложено до получения разрешения от пожарных служб, работающих на объекте повышенной опасности.

Коммунальные службы отмечают, что восстановление инфраструктуры осуществляется в поэтапном режиме с учетом текущей оперативной обстановки и необходимости соблюдения требований безопасности. В первую очередь внимание уделяется участкам, где ранее были зафиксированы сбои в работе насосных станций и энергосистемах.

Как сообщалось ранее, временные ограничения подачи воды были введены после выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории нефтеперерабатывающего завода. На объекте продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, что также влияет на график восстановления коммунальных услуг.

Специалисты подчеркивают, что после стабилизации давления в магистральных сетях водоснабжение будет полностью нормализовано. В ближайшее время ожидается восстановление подачи ресурса во всех ранее отключенных домах и социальных объектах.

Власти муниципалитета продолжают контролировать ситуацию и координировать действия коммунальных и экстренных служб. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями о ходе восстановительных работ и временных ограничениях в подаче ресурсов.

Мария Удовик