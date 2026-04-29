Полиция Сочи раскрыла дело о вандализме на кладбище в Адлере

В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении ограждений памятников на кладбище в Адлерском районе. По данным правоохранительных органов, фигурантом дела оказался 29-летний местный житель. После установления личности его доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, предварительно установлено, что мужчина демонтировал алюминиевые ограды с мест захоронений, после чего сдал металл в пункт приема вторсырья. Денежные средства, полученные от продажи, по версии следствия, он потратил на личные нужды. Общая сумма выручки составила 15 тыс. руб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, а также возможный размер причиненного ущерба. Правоохранители проверяют, были ли совершены аналогичные эпизоды ранее и причастен ли задержанный к другим противоправным действиям на территории кладбищ и мемориальных объектов.

Случаи повреждения мест захоронений в Краснодарском крае фиксировались и ранее. Так, в Тихорецком районе на кладбище станицы Архангельской был задержан 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. По данным полиции, мужчина повредил 54 памятника, в том числе на захоронениях участников и ветеранов Великой Отечественной войны. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Еще один случай произошел в Отрадненском районе. Там на кладбище в селе Воскресенском были повреждены несколько надгробий. В ходе проверки правоохранители установили, что к происшествию причастен 13-летний житель Карачаево-Черкесской Республики, который находился в гостях у родственников.

Мария Удовик