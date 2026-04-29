Роспотребнадзор не выявил риска для здоровья жителей Туапсе

Роспотребнадзор не выявил рисков для здоровья жителей Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе находится под постоянным контролем, а специалисты продолжают регулярный мониторинг состояния окружающей среды. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее словам, сотрудники службы работают на месте происшествия и принимают необходимые меры для недопущения угроз населению. Контроль осуществляется в круглосуточном режиме с проведением необходимых исследований и оперативной оценкой всех поступающих данных. Дополнительно в Туапсе усиливаются лабораторные мощности, что позволит расширить объем исследований и повысить оперативность контроля.

В ведомстве подчеркнули, что все выявляемые отклонения от установленных нормативов анализируются специалистами. При необходимости населению своевременно доводятся рекомендации о правилах поведения в конкретной ситуации. Речь идет как о мерах профилактики, так и о действиях, направленных на снижение возможного воздействия неблагоприятных факторов.

Анна Попова отметила, что на текущий момент все возможные меры реагирования реализованы и продолжают выполняться. В работе участвуют как региональные органы власти, так и специалисты территориальных подразделений Роспотребнадзора. По ее оценке, ситуация находится под плотным контролем, а угрозы для здоровья жителей на данный момент отсутствуют.

Особое внимание уделяется качеству атмосферного воздуха, состоянию окружающей среды и соблюдению санитарных требований на территории города и прилегающих районов. Лабораторные исследования проводятся на регулярной основе, включая отбор проб и последующий анализ показателей.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Туапсе произошел масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. После происшествия были организованы мероприятия по тушению возгорания, а также комплекс мер по обеспечению безопасности населения. С улиц, расположенных рядом с местом происшествия, проводилась эвакуация жителей.

С 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это позволило задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации последствий инцидента, а также усилить межведомственное взаимодействие.

В настоящее время в Туапсе продолжают работу профильные службы, спасательные подразделения и специалисты надзорных ведомств. Параллельно ведется мониторинг санитарной и экологической обстановки. Оперативные структуры подчеркивают, что контроль будет продолжен до полной стабилизации ситуации.

Ранее жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности, в том числе следить за официальной информацией, ограничивать пребывание на открытом воздухе при необходимости и выполнять рекомендации экстренных и санитарных служб. На данный момент оснований для дополнительных ограничений не сообщается.

Мария Удовик