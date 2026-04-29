Ликвидацию последствий ЧС в Туапсе ведут на трех основных участках

В Туапсе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Работы организованы в круглосуточном режиме сразу на трех основных участках, где задействованы подразделения экстренных служб, профильные специалисты и техника. Одновременно власти уточнили, на каких направлениях требуется помощь добровольцев и где участие волонтеров ограничено по соображениям безопасности.

Как сообщили в оперативных службах, первый ключевой участок расположен на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода. Здесь специалисты укрепляют защитные ограждения, чтобы сократить объем нефтепродуктов, которые могут попасть в реку Туапсе. Основное внимание уделяется локализации загрязнения и предотвращению его дальнейшего распространения.

Второй участок находится непосредственно в русле реки Туапсе. Работы ведутся ниже по течению, вдоль промышленных объектов, а также в устьевой части. На этой территории установлены несколько уровней боновых заграждений и нефтеловушки, предназначенные для сбора загрязняющих веществ и защиты акватории.

Третьим направлением стала береговая линия рядом с устьем реки протяженностью около одного километра. Там также развернут дополнительный рубеж боновых заграждений вдоль побережья. Специалисты проводят очистку прибрежной зоны и предотвращают попадание нефтепродуктов в море.

На всех трех участках работают исключительно сотрудники МЧС России, специалисты отряда «Кубань-СПАС», а также представители предприятий топливно-энергетического комплекса, расположенных в Туапсе. По последним данным, в ликвидации последствий задействованы 323 человека и 51 единица техники.

Для выполнения задач используется тяжелая техника, включая самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики и вакуумные насосы. С их помощью очищают береговую линию, собирают загрязнения с поверхности воды и вывозят загрязненный грунт. На текущий момент собрано и вывезено 9 793 кубометра водомазутной смеси и загрязненного грунта.

Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием. Территория проведения основных работ закрыта для свободного посещения. Ограничения связаны с продолжающейся ликвидацией последствий масштабного возгорания и особенностями промышленного объекта.

Помощь волонтеров требуется в ограниченном объеме. Для координации создан штаб #МЫВМЕСТЕ, который действует на базе Молодежного центра Туапсе. Добровольцев просят заранее уточнять актуальные задачи и потребности.

По соображениям безопасности волонтеров привлекают исключительно к уборке городских общественных пространств. Речь идет об очистке детских площадок, школьных дворов, территорий детских садов, а также помощи жителям города при необходимости.

Дополнительно по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Туапсе прибыли более 300 специалистов из муниципалитетов региона. Они будут задействованы в восстановлении и приведении в порядок городской инфраструктуры.

Мария Удовик