В Петербурге при обысках в центре ДОСААФ найдено оружие без документов

В ходе обысков в помещениях ДОСААФ на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге силовики изъяли стрелковое оружие, количество которого превысило учтенное в ведомости. К 29 апреля из помещений центра изъято 11 единиц оружия, правоустанавливающие документы на которое отсутствовали, сообщили «Фонтанке» источники. По данным издания, количество изъятого продолжает расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силовики изъяли 11 единиц оружия

Обыски, проведенные 28 апреля, затронули офисы компаний «ТК Сокол» и «Фемистокол», расположенные в здании стрелкового центра, а также квартиры руководства. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, в 2023 году при поставках топлива от трейдера «ТК Сокол» в адрес «Петроэлектросбыта» банку ВТБ был причинен ущерб на сумму около 100 млн руб.

По версии следствия, организатором схемы по выводу средств выступил руководитель стрелково-спортивного центра при ДОСААФ Илья Гущин, занимавший также посты коммерческого директора «ТК Сокол» и гендиректора «Фемистокола». Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу руководителя стрелково-спортивного центра ДОСААФ Илью Гущина.

Еще один обвиняемый — бывший генеральный директор «ТК Сокол» Сергей Александров. Как сообщила «Фонтанка», он был арестован 29 апреля.