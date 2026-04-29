В Дагестане построят федеральную объездную дорогу вокруг Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о строительстве обхода Махачкалы. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления на Кавказском инвестиционном форуме.

На данный момент уже оформлено заключение Главгосэкспертизы на возведение объездной трассы федерального значения вокруг Махачкалы. Реализация этого проекта позволит не только уменьшить нагрузку на дорожную сеть города, но и устранить значительную часть инфраструктурных ограничений.

Кроме того, в регионе продолжается строительство объездной дороги вокруг Хасавюрта — на этом объекте уже введены в эксплуатацию первые 9 километров. Параллельно начато возведение обхода Дербента.

