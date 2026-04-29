Решение по параду на 9 мая в Новороссийске примут по оперативной ситуации

Окончательное решение о проведении парада Победы в Новороссийске будет приниматься по текущей оперативной ситуации. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Учитывая текущую обстановку, мы обязаны соблюсти самые строгие меры безопасности»,— сообщил Вениамин Кондратьев.

Акция «Бессмертный полк» в регионе будет проведена в онлайн-формате по опыту прошлых лет. Для фронтовиков планируют организовать выездные концерты и личные поздравления.

Глава Кубани подчеркнул, что в период майских праздников в регионе должны обеспечить максимальную безопасность в местах массового пребывания граждан.

София Моисеенко