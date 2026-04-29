Первомайское шествие в Новороссийске не состоится

В Новороссийске не будут проводить традиционное первомайское шествие в связи с требованиями безопасности. Соответствующее решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На Кубани ограничили проведение массовых мероприятий с превышением тысячи человек на открытом воздухе два года назад. В настоящее время в регионе действует средний уровень реагирования.

«С учетом текущей обстановки это требование сохраняется. Поэтому проводить традиционные первомайские шествия не будем и в этом году»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Праздничные мероприятия в муниципалитетах края будут проводиться в локальном формате.

София Моисеенко