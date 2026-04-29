Сербия выразила готовность покупать больше ставропольских удобрений

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с министром сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драгана Гламочичем на Кавказском инвестиционном форуме в МВЦ «МинводыЭКСПО», сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства СК.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Форум проходит с 28 по 30 апреля 2026 года и собрал представителей власти, бизнеса и экспертов из 30 стран, включая делегации из Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока. Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, фокус на агропромышленный комплекс и запуск совместных проектов.

Владимир Владимиров подчеркнул сильные стороны региона: Ставрополье производит значительную долю сельхозпродукции России, выпускает крупные объемы минеральных удобрений и развивает туризм. Регион готов углубить партнерство с Сербией во всех этих сферах. Драган Гламочич назвал Ставропольский край ключевым партнером и предложил поставки сербских плодово-ягодных изделий, вина и кондитерских продуктов. Сербия, в свою очередь, намерена увеличить импорт ставропольских удобрений для поддержки своего АПК.

Ключевым новым направлением сотрудничества станет плодоводство и выращивание саженцев фруктовых деревьев. Стороны договорились о создании совместных предприятий, чтобы объединить экспертизу садоводов. Губернатор пригласил сербских специалистов на VI международную выставку «PRO яблоко 2026», которая состоится летом на Ставрополье. Также они обсудили подготовку ставропольских экспертов по садоводству в Сербии. Это продолжит диалог, начатый на предыдущих мероприятиях, где Сербия уже проявляла интерес к российским агротехнологиям.

Внешнеторговый оборот Ставрополья с Сербией в 2024 году достиг $14,4 млн, с преобладанием экспорта агропродукции и удобрений. Россия уже входит в число поставщиков удобрений для Сербии: в 2023 году Белград закупил их на заметные суммы среди европейских стран. Форум подкрепит тенденцию — в его рамках планируют около 80 соглашений по инвестициям, торговле и энергетике. Драган Гламочич, недавно назначенный министром, активно продвигает субсидии для сербских фермеров — 55 тыс. динаров за корову и 19 динаров за литр молока, — и ищет надежных поставщиков удобрений.

Мероприятие организует Фонд Росконгресс при поддержке Минэкономразвития РФ и правительства края. Тема форума — «Расширяя горизонты возможностей» — отражает планы по росту инвестиций в СКФО. Участие сербской делегации подтверждают деловые публикации и программа КИФ. Это укрепит позиции Ставрополья как лидера по растениеводству в округе и повысит экспорт удобрений.

Станислав Маслаков