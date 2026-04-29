На Ставрополе госконтракт на 1,1 млн рублей аннулировали после иска прокуратуры

Прокуратура Ставропольского края выявила нарушение законодательства о закупках. Речь идет о контракте на 1,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственное учреждение заключило с коммерческой организацией договор на монтаж систем видеонаблюдения. В ходе проверки выяснилось, что руководитель фирмы-подрядчика ранее был осужден за экономическое преступление. Заказчика он об этом не уведомил.

В связи с этим надзорное ведомство направило в суд иск о признании сделки ничтожной. Требования прокуратуры были удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле.

Мария Хоперская