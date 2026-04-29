В Ставрополе после ремонта запустили фонтан на проспекте Карла Маркса
В Ставрополе восстановили водопроводную систему фонтана на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Администрация Ставрополя
Композиция у памятника Коста Хетагурову не функционировала много лет по причине дефектов водопровода и циркуляции. Сотрудники усовершенствовали систему подачи воды, заменили трубы и электрику.
Фонтан оснастили современным механизмом циркуляции, он заработал первым в городе. В темное время суток его будет подсвечивать водная стена.