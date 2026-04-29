Глава СК поручил проверить мост на Токарной в Пензе после жалоб в соцсетях

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки транспортной инфраструктуры Пензы. Поводом стали публикации в интернете о критическом состоянии автомобильного моста на ул. Токарной, сообщили в информцентре ведомства.

Мост долгое время находится в аварийном состоянии: разрушается асфальт, проезд затруднен, а передвижение пешеходов небезопасно. Несмотря на многочисленные обращения граждан в различные инстанции, капитальный ремонт моста откладывается.

СУ СК России по Пензенской области начало проверку. Господин Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Сергею Родионову доложить о ходе и итогах проверки, а также о мерах по восстановлению прав жителей на качественную транспортную инфраструктуру. Контроль за исполнением поручения остаётся за центральным аппаратом ведомства.

