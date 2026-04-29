Татарстанцы смогут получать уведомления о БПЛА через приложение от домофона

В Татарстане внедрили новый способ оповещения о воздушной угрозе — уведомления будут приходить через мобильное приложение IP-домофонии. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Фото: Пресс-служба Минцифры Татарстана

При объявлении тревоги сигнал будет поступать пользователям приложения «Мой дом Летай» одновременно с открытием подъездных дверей. В уведомлении укажут территории, где действует режим.

По словам министра цифрового развития Ильи Начвина, с начала года режим воздушной угрозы в республике действовал 370 часов.

По данным разработчиков, сервисом пользуются 550 тыс. жителей республики, а в регионе установлены 19 тыс. таких устройств.

Ранее домофоны уже начали воспроизводить голосовые сообщения о режимах ЧС.

