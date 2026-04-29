В зоопарке «Абзаково» появился «роддом»

В лесном зоопарке всесезонного курорта Магнитогорского металлургического комбината «Абзаково» построено новое специализированное здание для будущих мам и их потомства. Родильное отделение обеспечит необходимые условия для успешного воспроизводства животных.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Новый «роддом» представляет собой отдельно стоящее сооружение площадью 72 кв. м (612 метров). Внутреннее пространство разделено на четыре изолированных отсека, каждый из которых обеспечен качественным освещением. Такая планировка позволяет минимизировать стресс у животных, создать им покой, комфорт и безопасность в важный период.

За здоровьем подопечных следит квалифицированный ветеринарный врач, обеспечивающий плановую вакцинацию и регулярные осмотры. Сотрудники зоопарка осуществляют круглосуточный уход за беременными самками и готовы оказать необходимую помощь при родах в любое время суток.

Зоопарк «Абзаково» уникален для России — он расположен в естественной лесной зоне, вдали от городского шума и промышленных центров. На компактной территории в 3 га проживает почти 80 животных и птиц. Примечательно, что около 60% обитателей зоопарка — спасенные животные из дикой природы.

ПАО «ММК»

