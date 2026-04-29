ПСБ: инвестиции в регионы формируют новые карьерные траектории вне столиц

Сегодня фокус на региональное развитие становится все более заметным и открывает дополнительные возможности для молодых специалистов.

Инвестиции в регионы и системная поддержка кадров - это долгосрочный тренд, на который молодежь может опираться при выборе своего профессионального пути. Об этом заявила Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, в рамках сессии «Твой бренд. Твоя карьера. Твой Кавказ» на Кавказском инвестиционном форуме.

По словам Веры Подгузовой, развитие региональной экономики, креативных индустрий и малого и среднего бизнеса формирует новые возможности для профессиональной самореализации молодежи, а институты развития должны адаптироваться к современным тенденциям. Крупные организации, включая ПСБ, уже активно усиливают свое присутствие вне столиц, формируя новые центры деловой активности и создавая рабочие места. Вера Подгузова напомнила, что ПСБ реализует масштабный проект по переезду в Ярославль, включая релокацию 5 000 сотрудников с семьями, создание новых рабочих мест и развитие городской инфраструктуры.

Говоря о потенциале Кавказа, Вера Подгузова подчеркнула, что регион обладает значительными перспективами в креативных индустриях. «Здесь множество направлений, которые представляют экономический интерес для молодых специалистов, – это туризм, мода, локальные производства, исторические бренды, характеризующие регион. Например, в рамках проекта «Душа России», стратегическим партнером которого выступает банк, мы видим серьезные региональные бренды, которые интересны и формируют уникальную идентичность территорий», пояснила Вера Подгузова.

Отдельное внимание Вера Подгузова уделила образовательным и карьерным инициативам банка. «В ПСБ реализуются программы финансовой и инвестиционной грамотности, действует система оплачиваемых стажировок «ПСБ Драйв», а также профильные образовательные треки, включая «Школу цифровых ролей» для подготовки ИТ-специалистов. Кроме того, банк участвует в развитии высокотехнологичных инициатив - недавно мы создали специальный центр. Для поддержки военных в запасе, которые открывают собственное дело и вносят в том числе свой вклад в развитие национальных традиций своего региона, в банке действует программа «Новое звание – предприниматель». Все эти проекты направлены среди прочего на то, чтобы молодые специалисты могли находить точки профессионального роста рядом с домом», – сообщила Вера Подгузова.

«В Год единства народов России мы представляем на Кавказском инвестиционном форуме обширную программу «Душа России. Юг», отражающую многообразие и традиции нашей великой страны. Это проект о глобальных смыслах и традициях, о доверии и взаимопонимании между разными культурами. Он подчеркивает их самобытность и, вместе с тем, объединяет регионы нашей страны друг с другом, а Россию - с остальным миром. Задача нашего проекта - в том, чтобы рассказывать о культурном наследии и традициях современным, понятным молодежи языком. В этом и есть залог успешного развития креативных индустрий», — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.

