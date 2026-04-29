«Кубань Кредит» и Правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на полях Кавказского инвестиционного форума подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на укрепление деловых связей и расширение взаимодействия в экономической сфере.

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В числе основных направлений сотрудничества сторон – развитие и внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Ставропольского края. Кредитная организация обладает эффективными инструментами для реализации программ, ориентированных на поддержку малого и среднего предпринимательства, аграрного сектора, укрепление технологического суверенитета и повышение инвестиционной привлекательности территории.

«Уверен, что такое партнёрство является драйвером роста региональной экономики и способствует формированию благоприятного бизнес-климата. Наш банк сотрудничает с организациями всех форм собственности и населением, предлагает комфортный и технологичный путь получения финансирования, в том числе по программам с господдержкой, которые учитывают актуальную для региона специфику агробизнеса», – прокомментировал Председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

Банк «Кубань Кредит» входит в Топ-40 российских банков (по данным Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России), является одним из крупнейших банков Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, располагает широкой сетью клиентских офисов на территории макрорегиона и уделяет значительное внимание развитию экономического потенциала Ставропольского края.

КБ "Кубань Кредит" ООО, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32, ОГРН 1022300003703, ИНН 2312016641

https://kk.ru