Госизмену, помощь терроризму и его оправдание вменяют 19-летнему пензенцу

19-летнего жителя Пензенской области будут судить за государственную измену (ст. 275 УК РФ), организацию финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1) и его публичное оправдание (ч. 2 ст. 205.2). Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным силовиков, администратор канала в некоем мессенджере с сентября по ноябрь 2024 года собирал деньги для Украины и иностранных террористических организаций. Установлено, что организации действуют против ВС РФ. Также в июле 2024-го фигурант опубликовал сообщение, оправдывающее терроризм и деятельность запрещенной в России организации.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрит Центральный окружной военный суд. Пензенцу грозит заключение вплоть до пожизненного.

Дарья Васенина