Три детские здравницы готовят к открытию в Анапе

В Анапе готовят к открытию три детские здравницы, которые смогут единовременно принять порядка 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

Две здравницы откроются после реконструкции, еще один объект запустят в эксплуатацию после завершения строительства. С начала года в Анапе также открыли пятизвездочный и четырехзвездочный отели общей вместимостью около 500 мест.

На территории Анапы действуют 72 отеля, работающих по системе «все включено» и «ультра все включено». По словам Светланы Масловой, город занимает лидирующие позиции в регионе по количеству таких объектов.

София Моисеенко