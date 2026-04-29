Page откроет новый коворкинг на Васильевском острове

Сеть Page откроет новый коворкинг в Санкт-Петербурге этим летом в Docklands на набережной Макарова. Об этом «Ъ Северо-Запад» рассказала исполнительный директор сети коворкингов и гибких офисов PAGE Алина Володина.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Со слов госпожи Володиной, предполагается открытие сервисного офиса площадью более 800 квадратных метров, в два этажа. В настоящее время компания занимается поиском арендаторов.

«В планах открытие в течение пары месяцев. Пространство будет позиционировать себя как сервисный офис с упором на корпоративного клиента. Конечно, возможны разные сценарии — может, будет розничный клиент. Это прояснится ближе к этапу ввода самого здания»,— пояснила госпожа Володина.

Кроме того, компания занимается открытием новых локаций и в других регионах. В частности, рассматривается Москва. В настоящее время ведутся переговоры, уточнила госпожа Володина.

Карина Дроздецкая