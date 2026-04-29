В Ессентуках суд рассмотрит дело о гибели двух подростков в ДТП

Прокуратура города Ессентуки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По версии следствия, вечером 9 марта 2026 года обвиняемый, управляя легковым автомобилем с превышением допустимой скорости, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. В результате ДТП 17-летние подростки скончались на месте.

Уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 5 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Мария Хоперская