Жители Арктики рассказали, в каком городе чувствуют себя наиболее безопасно

Город Гаджиево в Мурманской области жители считают одним из самых безопасных населенных пунктов в Арктике. В тройку также попали Надым и Губкинский в Ямало-Ненецком округе, рассказал аналитик проектного офиса развития Арктики Олег Адамович, пишет РИА Новости.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наименее защищенными себя ощущают жители Сегежи в Карелии, Усть-Цильми в Коми и красноярской Игарки.

«В Гаджиево Мурманской области доля респондентов, которые ответили, что чувствуют себя в безопасности, — 95,3%. Далее идет Надым — 94%, Губкинский — 92,7%»,— рассказал господин Адамович.

Он подчеркнул, что результаты базируются на субъективном восприятии жителей и их собственном ощущении безопасности. Данные не связаны с уровнем преступности и другими статистическими метриками.

Эксперт добавил, что в топ-10 арктических населенных пунктов, где жители чувствуют себя наиболее безопасно, вошли поселок Белоярский в ХМАО, Тазовский в ЯНАО, столица НАО Нарьян-Мар.

Матвей Николаев