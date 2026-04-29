На Ставрополье задержали разбойницу, грабившую АЗС и магазины

На Ставрополье сотрудники полиции задержали 38летнюю уроженку Хабаровского края, которая входила в состав вооруженной банды налетчиков, несколько лет назад совершавшей серии разбойных нападений на магазины и автозаправочную станцию. Об этом сообщили в управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Следственной части Главного следственного управления следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, в конце 2017 — начале 2018 годов женщина состояла в составе преступной группы из четырех человек, которая совершила три разбойных нападения с применением огнестрельного оружия на объекты торговли на территории Предгорного района и городакурорта Кисловодска. В число пострадавших входили мелкие магазины и автозаправочная станция, работники которых получали угрозы со стороны нападавших, орудовавших в масках и перчатках. В ходе нападений налётчики забирали денежную выручку из касс и после быстрого ухода скрывались с места преступления.

Следствие утверждает, что руководитель группы вовлек в банду знакомых лиц, уже связанных с криминальной деятельностью, из числа которых и сформировалась ячейка разбойников. В момент формирования банды фигурантка состояла в личных отношениях с одним из ее участников, что, по данным оперативников, сыграло решающую роль в ее вовлечении в преступную деятельность. Помимо непосредственного участия в нападениях, женщине поручали хранение огнестрельного оружия, которое использовали при реализации разбойных эпизодов. В региональном управлении МВД подчеркивают, что все преступления были тщательно подготовлены: злоумышленники заранее изучали графики работы магазинов и АЗС, выбрав время, когда на объектах было минимальное количество сотрудников.

В 2020 году женщину объявили в федеральный розыск, поскольку в ходе расследования удалось установить ее причастность к банде, но она уже успела покинуть территорию Ставропольского края. Оперативникам удалось выяснить, что всю последующую пятилетнюю эпизоду скрытия фигурантка жила в Ялте, где вела замкнутый образ жизни. Она не трудоустроилась, фактически не имела официальных доходов и крайне редко появлялась на улице, а в магазины за покупками выбиралась только ночью, избегая контактов с людьми и камер наблюдения. По данным полиции, этот образ жизни позволил ей избежать идентификации на протяжении нескольких лет.

Решающую роль в задержании сыграла совместная оперативнорозыскная работа Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и полицейских Севастополя, которым удалось выйти на местонахождение разыскиваемой женщины. После задержания следствие по уголовному делу возобновили, а в отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. К этому моменту уже осуждены на различные сроки другие члены банды, которые не сумели скрыться столь же надолго. Следствие ведется по статье о разбойных нападениях с использованием огнестрельного оружия, которая в российском уголовном законодательстве традиционно предусматривает значительные исправительные сроки и тяжелые санкции.

Станислав Маслаков