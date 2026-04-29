Один человек погиб в ДТП с грузовиком на КАДе рядом с Кудрово

Смертельная авария произошла утром 29 апреля на внешнем кольце КАД в районе 51-го километра. Там столкнулись грузовой автомобиль и минивэн Volkswagen, двигавшиеся в попутном направлении. В результате ДТП погиб пассажир минивэна, еще два человека получили травмы, сообщили в «Леноблпожспасе».

На КАДе рядом с Кудрово произошло смертельное ДТП

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На месте работают спасатели 150-й пожарной части Всеволожского отряда. Из-за аварии в районе КАДа рядом с Кудрово перекрыта одна полоса движения на внешнем кольце, сообщили в МЧС России по Ленинградской области.

Матвей Николаев